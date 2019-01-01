Владимир Зеленский поздравил всех з Пасхой: «Христос воскрес!»

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с праздником Пасхи. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня на своей Facebook-странице, сообщает ONLINE.UA.

Что интересно, для своего поздравления новый руководитель государства использовал два языка. Часть обращения была написана на русском. Сам текст праздничного поздравления выглядит следующим образом:

«Поздравляю всех с праздником Пасхи!

Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание.

Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились!

И всех наших граждан – на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!

А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму!

Всем мира, добра и вкусной паски!

Христос Воскрес!

P. S. Нарушаем диеты – едим пасху!!! Вместе!!!»