Владимир Зеленский поздравил всех з Пасхой: «Христос воскрес!»

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с праздником Пасхи. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня на своей Facebook-странице, сообщает ONLINE.UA.
Что интересно, для своего поздравления новый руководитель государства использовал два языка. Часть обращения была написана на русском. Сам текст праздничного поздравления выглядит следующим образом:
«Поздравляю всех с праздником Пасхи!
Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание.
Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились!
И всех наших граждан – на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!
А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму!
Всем мира, добра и вкусной паски!
Христос Воскрес!
P. S. Нарушаем диеты – едим пасху!!! Вместе!!!»
Напомним, что несколькими часами ранее Владимир Зеленский опубликовал резкий ответ президенту Путину относительно его намерения упростить украинцам выдачу российских паспортов. В нем новый глава государства выражает сомнение, что его соотечественников заинтересует гражданство РФ, поскольку в России нет такой свободы и демократии, как в Украине