В парламенте Германии предложили новый план, как закончить войну на Донбассе

Группа депутатов из фракции Партии свободных демократов в немецком Бундестаге предложила новый проект деэскалации конфликта на Донбассе. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild, детали этой стратегии обещают представить в парламенте ФРГ за две недели.
По информации журналистов Bild, документ имеет 12 пунктов. Его ключевые тезисы заключаются в следующем:
- Правительство ФРГ должно составить план действий по выполнению Минских соглашений, в котором будут указаны сроки реализации каждого отдельного шага, включая стимулы за выполнение и наказание за отказ.
- Предлагается содействовать «гражданско-полицейскому компоненту миссии ООН, который возьмет на себя реализацию задач вместе с местными органами безопасности Украины».
- Штат сотрудников гражданской миссии EUAM Ukraine должен быть значительно увеличен, чтобы помочь силам безопасности стать сдерживающим эффектом против внешней агрессии».
- Совет Безопасности ООН и правительство Германии должны разработать мирный план, который предусматривает вывод всех боевых подразделений от линии соприкосновения, а также роспуск «органов власти» ДНР и ЛНР.
- Временный контроль за территориями ОРДЛО должен перейти к временной гражданской администрации, которая получит мандат ООН. Ее главной задачей должна стать подготовка к свободных независимых выборов.
По словам разработчиков проекта, «Федеральное правительство Германии должно действовать решительно и продолжать оказывать Украине всестороннюю и активную поддержку».
Напомним, что вчера заместитель секретаря СНБО объяснил, почему Россия не собирается завершать войну.