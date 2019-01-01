В парламенте Германии предложили новый план, как закончить войну на Донбассе

В парламенте Германии предложили новый план, как закончить войну на Донбассе

  |  Мир   |   Читати українською
Бундестаг (фото: Вікіпедія)

Группа депутатов из фракции Партии свободных демократов в немецком Бундестаге предложила новый проект деэскалации конфликта на Донбассе. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild, детали этой стратегии обещают представить в парламенте ФРГ за две недели.

По информации журналистов Bild, документ имеет 12 пунктов. Его ключевые тезисы заключаются в следующем:

  1. Правительство ФРГ должно составить план действий по выполнению Минских соглашений, в котором будут указаны сроки реализации каждого отдельного шага, включая стимулы за выполнение и наказание за отказ.
  2. Предлагается содействовать «гражданско-полицейскому компоненту миссии ООН, который возьмет на себя реализацию задач вместе с местными органами безопасности Украины».
  3. Штат сотрудников гражданской миссии EUAM Ukraine должен быть значительно увеличен, чтобы помочь силам безопасности стать сдерживающим эффектом против внешней агрессии».
  4. Совет Безопасности ООН и правительство Германии должны разработать мирный план, который предусматривает вывод всех боевых подразделений от линии соприкосновения, а также роспуск «органов власти» ДНР и ЛНР.
  5. Временный контроль за территориями ОРДЛО должен перейти к временной гражданской администрации, которая получит мандат ООН. Ее главной задачей должна стать подготовка к свободных независимых выборов.

По словам разработчиков проекта, «Федеральное правительство Германии должно действовать решительно и продолжать оказывать Украине всестороннюю и активную поддержку».

Напомним, что вчера заместитель секретаря СНБО объяснил, почему Россия не собирается завершать войну.

 

Источник: Bild Теги: Германия, Донбасс
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 29 апреля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 29 ап...
Владимир Зеленский поздравил всех з Пасхой: «Христос воскрес!»
Владимир Зеленский поздравил всех з Пасхой: «Хр...
Ирина Геращенко разъяснила, почему Путин хочет раздать российские паспорта украинцам
Ирина Геращенко разъяснила, почему Путин хочет ...
В полиции рассказали про главную проблему на Пасху
В полиции рассказали про главную проблему на Пасху
Руководитель СНБО объяснил, почему Россия не собираться заканчивать войну
Руководитель СНБО объяснил, почему Россия не со...
Трамп пожаловался генпрокурору США на Украину
Трамп пожаловался генпрокурору США на Украину
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи