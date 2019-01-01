Французский пенсионер переплыл Атлантический океан в бочке

Как пишут французские журналисты, путешествие Савена стартовало в декабре 2018 года на Канарских островах. Вначале он рассчитывал, что уложится в три месяца свободного плавания, но подвели ветры и морские течения. Поэтому до попадания в акваторию Карибских островов путешественнику пришлось ждать лишний месяц. Стальная бочка, в которой он находился 122 дня, имеет длину 3 метра и диаметр 2,1 м.
Бывший военный принял решение самостоятельно пересечь океан, вдохновившись успехом швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году самостоятельно переплыл через Атлантику на резиновой лодке.
В настоящее время пенсионер-мореплаватель дрейфует неподалеку от берегов Больших Антильских островов. Когда Жан-Жак Савен достигнет побережья, ему надо будет решить вопрос транспортировки бочки обратно во Францию.
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