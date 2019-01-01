Полиция Шри-Ланки задержала подозреваемых в организации серии взрывов

Коломбо в день вибухів (фото: VOX)

Полиция Шри-Ланки сообщила о задержании главных подозреваемых в организации масштабной серии взрывов, которая произошла 21 апреля на католическую Пасху. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Радио Свобода», задержанные являются родными братьями.

Правоохранители также арестовали водителя фургона, на котором братья-террористы передвигались в день, когда произошли взрывы. Кроме того, был задержан владелец дома, где жили подозреваемые в организации терактов. Общая численность лиц, которые были задержаны для проверки на причастность к взрывам, достигло 100 человек. Большинство из них составляют иностранцы, прибывшие в Шри-Ланку из Египта и Сирии.

По данным местных СМИ, еще трое подозреваемых были убиты полицией во время штурма дома, где они скрывались. Этих людей, по данным Reuters, опознали на видео исламистов. В нем они призывали к началу полномасштабной войны против неверных.

Судя по именам братьев, подозреваемых в организации взрывов – Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак, основной версией следствия относительно мотивов террористического акта, является религиозная вражда. Исламисты сознательно выбрали для совершения взрывов католические церкви на Пасху. Ведь именно в день праздника они были заполнены христианами, в том числе иностранцами.

Напомним, что по данным ONLINE.UA в результате восьми взрывов, большую часть которых совершили смертники, в Коломбо и пригороде столицы Шри-Ланки погибли более 250 человек.