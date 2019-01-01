Адель рискует потерять половину денег из-за развода: подробности

Адель та її чоловік Саймон Конеккі (фото The Sun)

Британская певица Адель, представители которой недавно подтвердили о ее предстоящем разводе с мужем, рискует потерять половину своего состояния. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun, это может произойти из-за отсутствия брачного контракта.

Адель, которая считается самой богатой поп-звездой Великобритании, за несколько последних лет заработала около 150 миллионов фунтов. Несмотря на то, что ее можно назвать успешным человеком, в свое время певица сделала одну большую ошибку. Перед свадьбой со своим будущим мужем Адель не заключила брачный договор. Теперь из-за этого она может потерять десятки миллионов фунтов.

По информации The Sun, в январе этого года 30-летняя Адель уже передала право собственности на свой дом в Лос-Анджелесе мужу – Саймону Конеккі. В феврале она за 2,9 млн фунтов продала еще один свой дом в пригороде Лондона.

Впрочем, даже лишившись этой недвижимости, у Адель всегда останется где жить. Ей до сих пор принадлежит дом в Беверли-Хиллз стоимостью 7,3 млн фунтов, таунхаус в лондонском районе Кенсингтон за 7,4 млн фунтов и квартира в Лондоне за 1,5 млн фунтов.

Напомним, что информация о разводе Адель стала известна чуть больше недели назад – 19 апреля.