Стало известно, на сколько подорожает оформление ID-карты и заграничного паспорта

Стало известно, на сколько подорожает оформление ID-карты и заграничного паспорта

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фото: ДП "Документ"

Государственное предприятие «Документ» опубликовало изменения в стоимости оформления ID-карты и заграничного паспорта с 1 июля 2019 года. Тарифы выросли весьма существенно, сообщает ONLINE.UA.

Итак, с 1 июля для граждан Украины будут действовать такие тарифы:

  • Обычное оформление ID-карты (до 20 рабочих дней) – 345 грн. (126 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.
  • Срочное оформление ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 грн. (252 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.
  • Обычное оформление заграничного паспорта (до 20 рабочих дней) – 682 грн. (352 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 557,32 грн.
  • Срочное оформление загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии веских оснований) – 1034 грн. (704 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

Как объяснили в ГП «Документ», причина повышения стоимости оформления заключается в увеличении прожиточного минимума, к которому привязаны тарифы. В защиту роста стоимости ID-карточек и бланка загранпаспорта представители госпредприятия утверждают, что тарифы были повышены впервые с 2016 года.

Напомним, что новоизбранный президент Владимир Зеленский сегодня резко осудил намерения Путина раздавать гражданам Украины российские паспорта.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: паспорта, документы
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