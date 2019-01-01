Сутки в зоне ООС. Враг понес потери

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В течение суток 28 апреля вооруженные формирования РФ снизили совокупную количество обстрелов на Донбассе. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, украинские военные зафиксировали лишь три нарушения режима прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов. Боевики также вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции ВСУ:

Возле с. Широкино – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Вблизи с. Пески – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» боевики вели обстрел:

Возле с. Крымское – из гранатометов различных систем.

Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным украинской разведки, 28 апреля трое оккупантов скончались, один травмирован.

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет. На обстрелы со стороны противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, что позавчера численность обстрелов со стороны террористов была в несколько раз выше, чем вчера – 27 апреля противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины 13 раз.