Стало известно, на сколько Украина увеличила военные расходы в 2018 году

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В течение прошлого года общие мировые расходы на вооружение и финансирование военных сил достигли 1,8 трлн долларов. Это самый высокий показатель, начиная с 1988 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на опубликованный сегодня отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно материалам исследования, Украина входит в перечень стран, которые значительно увеличили финансирование вооруженных сил за прошлый год. По данным шведских аналитиков, в 2018 году общие расходы на оборону в Украине выросли на 21% – до 4,8 млрд долларов.

Соседняя Польша тоже значительно увеличила расходы на содержание своего войска. Совокупный бюджет статей на оборону в Польше вырос на 8,9% – до 11,6 млрд долларов. Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии выросли на уровне Украины – от 18 до 24%.

Первая пятерка стран-лидеров по размерам военные бюджеты изменилась. Впервые за много лет из него выпала Россия, которая переживает стагнацию экономики, вызванную падением цен на нефть и введением экономических санкций со стороны Запада. В пятерку теперь входят США (649 млрд долларов), Китай (250 млрд долларов), Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Расходы России на оборону за прошлый год сократились на 3,5% и составили 61,4 млрд долларов. Это позволяет ей занимать шестую строчку в списке стран с крупнейшими военными бюджетами.

Напомним, что заместитель секретаря СНБО Украины объяснил, почему Россия не собирается завершать войну на Донбассе.