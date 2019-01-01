Как часто читают украинцы и что это означает: результаты исследования

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Согласно исследованию социологов, около 60% взрослых украинцев в прошлом году не прочитали ни одной книжки, ни печатной, ни электронной. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного КМИС, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «24 канал».

Как отмечает социолог Елена Богдан, результаты проведенного исследования тревожные. В сравнении с развитыми странами мира наша страна существенно отстает. В США и Великобритании не читают книги всего 25% взрослого населения, тогда как в Украине – 60%.

По сравнению с СССР ситуация тоже ухудшилась. В 1970-е годы советская молодежь читала около 40 книг в год. Сегодня – в разы меньше.

Издатель Дмитрий Капранов считает, что причину следует искать в 90-х годах.

«В 1990-е годы в Украине почти не издавали книг. У людей, которые тогда учились в школе, нет привычки читать. Это – целое поколение. Им сегодня от 25 до 35 лет. С ними уже ничего не сделаешь», – считает Капранов.

По мнению социологов, объяснять падение популярности книг только неудовлетворительным материальным положением не стоит. Ведь посетителей городских и районных библиотек тоже значительно поубавилось. Кроме того, существует большое количество сайтов – электронных библиотек, где можно найти книги для чтения на экране своего гаджета.

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