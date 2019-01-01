Зеленский возвращается в Украину: подробности

Зеленский возвращается в Украину: подробности

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фото: Anadolu Agency

Новоизбранный президент Владимир Зеленский возвращается из Турции в Украину. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu Agency.

Напомним, что победитель избирательной гонки решил улететь из Киева на короткий семейный отдых в турецкий морской курорт Бодрум в прошлую пятницу.

Зеленский с семьей покинули пятизвездочный отель в квартале Гюверджинлік сегодня утром.

Возле VIP-терминала местного аэропорта Milas-Bodrum украинского политика провожали губернатор Мугла Есенгуль Джівелек и глава администрации района Милас Эрен Араслан.

Отмечается, что Владимир Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Как уже сообщалось, завтра Центральная избирательная комиссия должна объявить официальные результаты второго тура президентских выборов. После этого Владимира Зеленского ждет инаугурация, дату которой определит Верховная Рада на своем ближайшем заседании.

Приняв присягу президента, Зеленский заменит на посту 5-го президента Украины Петра Порошенко. Как известно, Порошенко проиграл выборы главы государства, получив чуть более 24% голосов. Победу получил актер студии «Квартал 95» 41-летний Владимир Зеленский.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Турция
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