Прогноз погоды в Украине на вторник - 30 апреля

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В вторник в Киеве ночью будет пасмурно, дождь. Утром будет пасмурно, небольшой дождь. Днем будет пасмурно. Вечером пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +8 до +12°C.

Ночью +8°C. Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.

Утром +8°C. Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.

Днем +12°C. Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Вечером +11°C. Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +12°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (облачно). Относительная влажность 79%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +20°C

Температура ночью +11°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +20°C (малооблачно). Относительная влажность 50%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +17°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +18°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 99%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +18°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 68%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +23°C

Температура ночью +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +15°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +23°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +19°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +12 до +17°C

Температура ночью +13°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +17°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +16°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +21°C

Температура ночью +12°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 48%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +19°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +19°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 56%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +14°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +17°C

Температура ночью +10°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +7°C (облачно). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +17°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 63%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +11°C

Температура ночью +10°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +17°C

Температура ночью +9°C (малооблачно). Относительная влажность 97%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +7°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +17°C (малооблачно, дождь, гроза). Относительная влажность 70%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +14°C

Температура ночью +11°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +11°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (облачно). Относительная влажность 81%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +15°C

Температура ночью +13°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +11°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +15°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +13°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +20°C

Температура ночью +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +13°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +20°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 56%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +16°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +16°C

Температура ночью +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +9°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 48%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 63%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +7°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +9°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +18°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +7°C (малооблачно). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 56%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно, дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +21°C

Температура ночью +12°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +11°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +16°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +18°C

Температура ночью +9°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +18°C (малооблачно, дождь, гроза). Относительная влажность 61%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +13°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +22°C

Температура ночью +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (малооблачно). Относительная влажность 81%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +22°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 45%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +14 до +17°C

Температура ночью +14°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +14°C (облачно). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +16°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +13°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +21°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +13°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 49%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +18°C

Температура ночью +10°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +15°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней