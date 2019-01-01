В Украине будут ограждать железнодорожные пути

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Согласно новым нормам, принятым Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, железнодорожные пути будут ограждать специальными заборами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу замглавы Минрегионстроя Льва Парцхаладзе.

По информации, которой поделился чиновник, новые государственно-строительные нормы проектирования транспортной инфраструктуры предусматривают обязательное обустройство специальных ограждений. Это сделано для недопущения выхода на железнодорожные пути посторонних людей.

Как отмечает Лев Парцхаладзе, в прошлом году только на Юго-Западной железной дороге было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Значительная часть из них – из-за пересечения людьми железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах.

«Чтобы повысить безопасность людей возле железнодорожных путей и минимизировать количество несчастных случаев и аварий, мы ввели проектирование ограждающих заборов или лесонасаждений, которые не позволят попадать на опасные участки скоростного движения поездов», – пишет чиновник.

Как считают эксперты, это позволит на 30% сократить количество аварий и несчастных случаев на путях.

Согласно положениям новых ДБН, для недопущения выхода на колеи на участках организации скоростного движения поездов следует устанавливать ограждающие заборы или участки лесов в виде плотных непрерывных лесополос. В местах их разрывов должны устанавливаться механические ограждения.

Исключение предусмотрено лишь для естественных и искусственных препятствий: водоемов, заболоченной местности, скал, домов и гаражей.

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