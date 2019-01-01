Украина планирует начать экспансию в Арктике и расширить присутствие в Антарктике

Украина планирует начать экспансию в Арктике и расширить присутствие в Антарктике

  |  Украина   |   Читати українською
Станція Академік Вернадський (фото: УАНЦ)

В течение ближайших лет Украина планирует существенно увеличить свое присутствие в Арктике и Антарктике. Об этом сообщил и.о. руководителя Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, информирует ONLINE.UA со ссылкой на «Цензор».

По словам чиновника, в случае, если Верховная Рада утвердит предлагаемый бюджет ведомства на уровне 10 млн долларов, это даст возможность открыть еще одну научную станцию в Антарктиде и первую станцию в Арктике – на архипелаге Шпицберген.

В качестве альтернативы Дикий рассматривает вариант сотрудничества между Украиной и Канадой. Дело в том, что Канада не имеет ни одной антарктической научной станции, но зато обладает 12 арктическими. Украина, по мнению чиновника, может пригласить канадских ученых на свою антарктическую базу «Академик Вернадский», а канадцы, в ответ, могли бы позволить украинцам использовать одну из своих станций на Крайнем Севере.

По мнению и.о. руководителя Национального антарктического научного центра, строить вторую научную станцию в Антарктике нужно в глубине континента, поскольку действующая шельфовый база «Академик Вернадский» вполне удовлетворяет потребности ученых, прежде всего биологов. Новая станция, если она будет открыта на антарктическом континенте, понадобится астрономам и исследователям ледяного покрова.

Напомним, что социологи выяснили, как часто читают украинцы и что это означает.

Источник: Цензор Теги: Антарктида, Арктика, Евгений Дикий
Новости других СМИ
На Волыни вакцины против бешенства начали раскидывать с самолетов
На Волыни вакцины против бешенства начали раски...
В Украине будут ограждать железнодорожные пути
В Украине будут ограждать железнодорожные пути
Зеленский возвращается в Украину: подробности
Зеленский возвращается в Украину: подробности
Стало известно, на сколько Украина увеличила военные расходы в 2018 году
Стало известно, на сколько Украина увеличила во...
В Индонезии от переутомления умерли почти 300 членов избирательных комиссий
В Индонезии от переутомления умерли почти 300 ч...
Сутки в зоне ООС. Враг понес потери
Сутки в зоне ООС. Враг понес потери
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги