На Волыни вакцины против бешенства начали раскидывать с самолетов

На Волыни вакцины против бешенства начали раскидывать с самолетов

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Фото: Youtube

В Волынской области стартовала масштабная кампания вакцинации против бешенства. Ее необычность заключается в том, что вакцины сбрасывают с самолетов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «24 канал».

Как выяснилось, таким способом эпидемиологи проводят прививку диких зверей от бешенства. Приманка, внутри которой находится специальный блистер с антителами, попадает в организм животного, когда зверь съедает капсулу. Вследствие этого животное получает иммунитет от бешенства. Вакцина обеспечивает это через 14 дней после попадания в организм.

По словам Ярослава Шария – директора предприятия, которое разработало такую приманку, съедобные капсулы с вакцинами разбрасывают через установленный в самолетах барабан.

«На каждый квадратный километр разбрасываем 25 приманок. Общий объем – более 400 тысяч доз».

Вакцинация диких животных на Волыни финансируется за счет Евросоюза. В странах ЕС бешенства среди лесных зверей сумели избавиться за 5 лет. Теперь европейцы заинтересованы в том, чтобы болезнь не вернулась к ним вместе с мигрирующими из Украины животными.

Как отмечает Сергей Войтюк, заместитель начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Волынской области, метод использования самолетов доказывает свою эффективность. Если в 2016 году на Волыни было зафиксировано 67 случаев бешенства, то в 2017 году – уже 48, а в 2018 – только 22 случая.

Если приманка внезапно упадет на подворье частного хозяйства и ее съест домашнее животное – не беда. Вакцина полностью натуральна и безопасна, причем не только для животных, но и для людей.

Напомним, что сегодня стало известно, что в Украине официально обязали ограждать железнодорожные пути.

Источник: 24tv.ua Теги: Волынская область, эпидемии, вакцина
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