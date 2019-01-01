В Шри-Ланке запретили носить одежду, которая закрывает лицо

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После самого кровавого в истории Шри-Ланки теракта, в результате которого погибли около 250 человек, местные власти решили запретить ношение одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что запрет на ношение паранджи и других вариантов женской или мужской одежды и головных уборов, которые не позволяют идентифицировать человека, начинает действовать с сегодняшнего дня, 29 апреля. Целью таких мероприятий является необходимость стабилизации обстановки в стране, которая пережила серию масштабных терактов на прошлой неделе. О возможной отмене запрета на ношение такой одежды в будущем пока не сообщается.

Серия террористических актов в Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Террористы-смертники атаковали отели, популярные среди иностранных туристов, в столице Коломбо и в ее окрестностях, а также несколько христианских церквей в городах Негомбо и Баттікалоа.

В результате 8 взрывов погибли около 250 человек, еще около 500 человек было ранено. Через два дня после терактов ответственность за них взяли на себя террористы «Исламского государства».

Напомним, что по данным ONLINE.UA, главные подозреваемые в организации серии взрывов были позавчера задержаны. Ими оказались два брата с мусульманскими именами и фамилией. Всего было задержано более 100 человек. Большинство из них составляют иностранцы из Сирии и Египта.