Стало известно, что вынудило Россию снять запрет на транзит украинских товаров

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Российское правительство решило внести поправки в законодательство, регулирующее транзит санкционных украинских товаров через территорию России в направлении стран Азии. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС, правительство РФ рассматривает возможность отмены введенных в 2016 году ограничений.

Как рассказал журналистам первый вице-премьер министр РФ Сергей Приходько, Россия согласилась снять запрет на транзит украинских товаров, реагируя на обращения со стороны Казахстана и Киргизии, для которых импорт продукции из Украины представляет немалый интерес.

«По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров», – заявил российский чиновник.

Как ожидается, соответствующие изменения в законодательства в случае их принятия начнут действовать с 1 июля 2019 года.

По мнению Петра Порошенко, которое он озвучил несколько недель назад в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, запрет украинских товаров был введен Кремлем для того, чтобы спровоцировать экономический кризис в нашей стране.

Напомним, что сегодня стало известно, на сколько Украина увеличила военные расходы в 2018 году.