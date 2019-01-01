Глава Еврокомиссии сравнил позиции Зеленского и Порошенка к России

Жан-Клод Юнкер (фото: Bel.Biz)

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер дал собственную оценку позициям действующего и новоизбранного президентов Украины по отношению к России. По словам европейского чиновника, он не видит принципиальной разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

«Я очень внимательно слушал заявления новоизбранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, когда речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает» – заявил Юнкер.

Председатель Еврокомиссии не озвучил собственных оценок относительно будущего президента Зеленского, отметив лишь, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку со стороны ЕС. Однако при этом она должна усилить борьбу с коррупцией.

«Ни одна другая страна за пределами ЕС не получала от нас такой большой помощи. Украинцы провели сложные и важные реформы. Я не вижу, чтобы избранный президент был против европейской интеграции Украины», – отметил Юнкер.

Напомним, что сегодня стало известно, почему Россия согласилась снять запрет на транзит украинских товаров в страны Азии.