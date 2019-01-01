Путин советует Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину и объясняет причины

Путин советует Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину и объясняет причины

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Михаїл Саакашвілі (фото: Facebook)

Президент России Путин посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть Михаилу Саакашвили украинский паспорт. Об этом российский лидер заявил сегодня в Москве, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг раздачи российских паспортов на Донбассе и реакции на это со стороны нового украинского президента, Путин неожиданно вспомнил Михаила Саакашвили.

«...Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – заявил хозяин Кремля.

Свою позицию Путин аргументирует тем, что экс-президент Грузии был незаконно лишен украинского гражданства. Соответственно, его выслали с Украины тоже незаконно.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, также как и других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и выехать в землю обетованную, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», – добавил президент России.

Кроме этого, Владимир Путин высказался по поводу вчерашнего заявления Владимира Зеленского, в которой новоизбранный президент выразил готовность предоставить украинское гражданство некоторым россиянам. По мнению Путина, это «очень хорошо. Это свидетельствует о том, что мы договоримся, наверное».

Также президент РФ заявил, что поддерживает идею двойного гражданства для украинцев и россиян.

«У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и россияне и украинцы», – заявил Путин.

Напомним, что сегодня стало известно, на сколько Украина увеличила военные расходы в 2018 году.

 

Источник: Інтерфакс Теги: Володимир Путин, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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