Порошенко отреагировал на идею Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство

Петро Порошенко (фото: president.gov.ua)

Действующий президент Петр Порошенко выразил свою точку зрения на намерение новоизбранного главы государства Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство. По мнению пока еще хозяина кабинета на Банковой, подобная идея крайне опасна, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Украинскую правду».

Выступая сегодня в Украинском католическом университете во Львове Порошенко спрогнозировал последствия подобного решения. По его мнению, россияне не откажутся от такого предложения, потому что украинский паспорт дает больше преимуществ, чем российский. В то же время массовая раздача россиянам гражданства для Украины опасна.

«Мы не будем поддерживать, что кто-то россиянам сейчас будет оказывать святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Но мы никому не дадим потерять Украину. Потому что украинское гражданство – это высокая честь», – заявил Порошенко.

Также глава государства высказался относительно возможного сотрудничества между Украиной и Россией. По его мнению, Путин будет предлагать новому украинскому руководству дешевый газ в обмен на политические уступки.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский резко раскритиковал намерение Путина упростить для граждан Украины получение российского гражданства. В ответ новый президент пообещал предоставлять защиту и убежище тем россиянам, кто готов бороться за свободу. Ведь Украина для граждан постсоветских стран сейчас являются примером демократии.