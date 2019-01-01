Российские журналисты пробрались в отель к Зеленскому и пытались испортить ему отдых (ВИДЕО)

Володимир Зеленський в Туреччині (скріншот з Youtube)

Российские пропагандисты с телеканала «Россия 1» устроили очередную провокацию. На этот раз они пытались в демонстративной форме испортить отдых новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу команды нового руководителя государства.

«Во время краткосрочного отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала «Россия», которые представились гостями отеля, откровенно солгав, и даже сфотографировались с Владимиром Зеленским, а потом пытались организовать провокацию», – сообщается в Фейсбуке.

Ведущие пропагандистского ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеєва и Евгений Попов показали отрывок видео, на котором можно увидеть, как Владимир Зеленский отказывается отвечать на вопрос, говоря, что «это плохое начало» отношений и что он не обязан общаться с российскими журналистами. Несмотря на это, россияне продолжают преследовать нового украинского президента.

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня уже прибыл в Украину после короткого семейного отдыха в Турции. В аэропорту города Бодрум его провожал местный губернатор Мугла Есенгуль Джівелек и глава администрации района Милас Эрен Араслан.