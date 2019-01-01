Порошенко предостерегает Зеленского от встречи с Путиным и дает советы

Петро Порошенко в Українському католицькому університеті (фото: president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко не советует новоизбранному главе государства встречаться с Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами Украины. Об этом он заявил сегодня во Львове, выступая перед аудиторией в Украинском католическом университете, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт президента.

«Если кто-то принимает любое решение в пользу Украины – мы точно это поддержим. Если кому нужен совет – мы его дадим. Но те риски, которые сегодня стоят перед миром и перед страной, они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путиным – к тебе никто больше с той мировой коалиции, которую мы бережно создавали 5 лет, больше никто не приедет – ты ее разрушишь и оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию. И этого мы точно не можем допустить», – сказал Порошенко.

В то же время действующий глава государства заявил, что готов посоветовать новому президенту, как строить внешнюю политику и принимать решения на пользу Украины.

«Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем это делать – не становиться на колени. И своевременно подскажем, как сохранить своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться за «30 серебреников» газа, которые точно обманут – мы это знаем», – добавил Петр Порошенко.

Напомним, что находясь сегодня во Львове, действующий президент подверг критике вчерашнее заявление Владимира Зеленского предоставлять украинское гражданство россиянам.