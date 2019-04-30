Курс валют на сегодня 30 апреля - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 30 апреля - доллар не изменился, евро не изменился

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На вторник, 30 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 30 апреля цена доллара США составит 26 гривен 62 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 61 копейка.

В понедельник, 29 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.42/26.35 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.48/29.39 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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