Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной

Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной

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фото: Ukranews

В течение суток 29 апреля российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как и накануне, наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где боевики осуществили 6 обстрелов позиции Вооруженных сил Украины:

  • Вблизи г. Марьинка – из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Возле с. Широкино – дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • В районе с. Пески – дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Вблизи н.п. Павлополь – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» террористы 2 раза обстреляли позиции ВСУ:

  • У н.п. Золотое-4 – с 82-мм минометов;
  • Вблизи с. Травневое – из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих ООС нет. По данным украинской разведки, 29 апреля один оккупант был уничтожен.

Напомним, что за предыдущие сутки, 28 апреля, трое оккупантов скончались в небоевых условиях, один травмирован.

Источник: ONLINE.UA Теги: ООС, Донбасс, ВСУ, обстрелы
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