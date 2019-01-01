Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной

В течение суток 29 апреля российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как и накануне, наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где боевики осуществили 6 обстрелов позиции Вооруженных сил Украины:
- Вблизи г. Марьинка – из
82-ммминометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Возле с. Широкино – дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- В районе с. Пески – дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Вблизи н.п. Павлополь – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» террористы 2 раза обстреляли позиции ВСУ:
- У н.п.
Золотое-4– с 82-ммминометов;
- Вблизи с. Травневое – из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих ООС нет. По данным украинской разведки, 29 апреля один оккупант был уничтожен.
Напомним, что за предыдущие сутки, 28 апреля, трое оккупантов скончались в небоевых условиях, один травмирован.