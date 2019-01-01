В Нацбанке назвали максимальный уровень роста украинской экономики

Національний банк України (фото: Бізнес Цензор)

Украинская экономика продолжает рост, хотя и менее высокими темпами, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Liga.net».

По словам чиновника, в 2019 году украинцам следует ожидать замедления темпа роста экономики с 3,3% до 2,5%. Это по мнению Сологуба, «еще не полная победа над кризисом, но хоть что-то».

На вопрос, сможет ли Украина догнать темпы роста ВВП, которые наблюдались в 2006-2008 годах – 7-8% в год, заместитель руководителя Нацбанка ответил отрицательно. По его убеждению, в то время в мире наблюдался стремительный рост цен на сырье. Драйвером этого роста был Китай, экономика которого росла бешеными темпами и требовала много сырья. Украина, как один из ведущих мировых экспортеров металла, тоже с этого выиграла. Сейчас мировая конъюнктура совсем иная, поэтому на повторение темпов роста ВВП, как это было до начала кризиса 2008 года, надеяться не стоит.

Заместитель председателя НБУ считает, что максимальный уровень роста украинской экономики составляет 3,5% в год. Ситуация может улучшиться, если будет проведена детенизация и структурные реформы. В любом случае, надеяться на появление нового суперцикла роста цен на сырье не стоит. Источники развития надо искать внутри страны.

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