Гонтарева: Цель Коломойского – заставить Приватбанк отозвать иски против него в международных судах

Валерія Гонтарева (фото: Ліга)

Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева убеждена, что цель Игоря Коломойского заключается не в возврате Приватбанка, а в том, чтобы заставить этот банк отозвать иски против него в международных судах. Об этом она заявила в интервью изданию «Лига», сообщает ONLINE.UA.

По словам Гонтаревой, проблемы у Приватбанка начались после введения международных стандартов аудита. Они показали, что крупнейшее финансовое учреждение Украины имеет огромную дыру и нуждается в докапитализации.

«Это была классическая финансовая пирамида с несуществующими активами и фиктивными залогами», – утверждает Гонтарева.

По мнению экс-главы НБУ, последние решения судов по делу Приватбанка можно охарактеризовать как «полный правовой беспредел». Причина, почему судьи начали ставить под сомнение национализацию Приватбанка – до сих пор не проведенная судебная реформа.

«Реформа не осуществлена и сегодня мы пожинаем плоды этой великой ошибки», – рассказывает Валерия Гонтарева.

Бывшая глава НБУ не исключает, что экс-владельцы могут попробовать ренационализировать Приватбанк. Но по ее убеждению, Коломойский подает иски не для этого, а с целью доказать незаконность национализации и заставить Приватбанк отозвать свои иски против него в международных судах.

Если решение Окружного админсуда вступит в силу и банк будет возвращен бывшим владельцам, то он автоматически станет неплатежеспособным. Государство будет вынуждено забрать 155 млрд гривен собственных денег из капитала Приватбанка.

На вопрос о том, планирует ли экс-глава НБУ возвращаться из Лондона в Украину, Гонтарева ответила отрицательно. По ее убеждению, после трех необоснованных судебных решений по этому делу в Украине «возможно все».

Напомним, что заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб вчера назвал максимальный уровень роста украинской экономики, который можно будет ожидать в ближайшие годы.