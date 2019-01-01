Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком в России: много потерпевших

Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком в России: много потерпевших

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
фото: УМВС Орловської області РФ

Масштабная авария произошла этой ночью в России. Пассажирский автобус, в котором находилось 54 гражданина Украины, столкнулся с грузовиком и перевернулся, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, авария случилась в ночь на 30 апреля на 423-м километре трассы М-2 в Кромському районе Орловской области РФ.

На это время уже известно, что в результате ДТП пострадало 15 граждан Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии в Кромськой районной больницы, двое – в Орловской областной больнице. Остальным оказана медпомощь и разрешено покинуть больницу. Пассажиры размещены в гостиницах города Орел.

По словам работников больницы, больше всего пострадал водитель автобуса, которому ампутировали ногу. Ситуацию осложняет то, что мужчина потерял много крови.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать скользкая дорога. К счастью, автобус и «Камаз», с которым он столкнулся, двигались в попутном направлении. Если бы произошло лобовое столкновение, последствия могли бы быть гораздо более трагичными.

Напомним, что вчера стало известно, как иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы попасть в Украину.

Источник: Інтерфакс Теги: ДТП, авария, Россия, автобус
Новости других СМИ
Иностранец спрыгнул с поезда, чтобы попасть в Украину: подробности
Иностранец спрыгнул с поезда, чтобы попасть в У...
В Киеве на Позняках произошел взрыв, есть погибшие
В Киеве на Позняках произошел взрыв, есть погибшие
Полиция Шри-Ланки задержала подозреваемых в организации серии взрывов
Полиция Шри-Ланки задержала подозреваемых в орг...
Неизвестный угрожал взорвать все киевские храмы на Пасху– полиция
Неизвестный угрожал взорвать все киевские храмы...
В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины
В России задержали экс-регионала из списка самы...
Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности трагедии
Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности т...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги