Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком в России: много потерпевших

фото: УМВС Орловської області РФ

Масштабная авария произошла этой ночью в России. Пассажирский автобус, в котором находилось 54 гражданина Украины, столкнулся с грузовиком и перевернулся, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, авария случилась в ночь на 30 апреля на 423-м километре трассы М-2 в Кромському районе Орловской области РФ.

На это время уже известно, что в результате ДТП пострадало 15 граждан Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии в Кромськой районной больницы, двое – в Орловской областной больнице. Остальным оказана медпомощь и разрешено покинуть больницу. Пассажиры размещены в гостиницах города Орел.

По словам работников больницы, больше всего пострадал водитель автобуса, которому ампутировали ногу. Ситуацию осложняет то, что мужчина потерял много крови.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать скользкая дорога. К счастью, автобус и «Камаз», с которым он столкнулся, двигались в попутном направлении. Если бы произошло лобовое столкновение, последствия могли бы быть гораздо более трагичными.

Напомним, что вчера стало известно, как иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы попасть в Украину.