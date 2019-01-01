В какую область Украины новому президенту стоит поехать после инаугурации – адвокат Зеленского дает совет

В какую область Украины новому президенту стоит поехать после инаугурации – адвокат Зеленского дает совет

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фото: Студія "Квартал 95"

Адвокат Андрей Богдан, который является членом избирательного штаба Владимира Зеленского, высказал свое видение того, в какую область Украины новому президенту стоит осуществить визит в начале своей каденции. Как считает юрист, это должна быть Львовщина, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Сегодня».

«Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды – первая поездка должна быть во Львов – это единственная область, которая не стала «зеленая». И правильно было бы поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента», – заявил Богдан.

Относительно возможного сотрудничества с нынешним созывом Верховной Рады адвокат из команды Владимира Зеленского ответил сдержанно. По его словам, пока нет видения того, как именно будет происходить взаимодействие между фракциями парламента и президентом.

Пока Андрей Богдан лишь предполагает проведение обязательной встречи между Владимиром Зеленским и главами фракций Верховной Рады. Если парламент согласится на «конструктивный алгоритм работы», который отвечает ожиданиям общества, тогда сотрудничество между президентом и депутатами «будет нормальным».

Напомним, что вчера в Национальном банке назвали максимальный уровень роста украинской экономики, на который следует рассчитывать в течение ближайших лет.

Источник: Сегодня Теги: Андрей Богдан, Владимир Зеленский
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