Тимошенко требует отставки Ревы с поста министра из-за «ЛДНР»: подробности скандала

Юлія Тимошенко (фото: Батьківщина)

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила возмущение поведением министра социальной политики Андрея Ревы и требует немедленной его отставки. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», причиной этого резкого заявления экс-кандидата на пост президента стали нелицеприятные высказывания Ревы о жителях временно оккупированных территорий Донбасса.

«Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство официально должно извиниться перед всеми украинцами, а правоохранители — адекватно реагировать на подобные высказывания», — пишет Юлия Тимошенко в своем Facebook.

Бессменный лидер «Батькивщины» напомнила, что несколько дней назад Адрей Рева в интервью BBC-Украина назвал жителей оккупированных территорий «мерзавцами».

По мнению Тимошенко, подобные фразы — это преступление против Украины, за которое надо наказывать.

Она напомнила «горе-министру» и власти в целом, что в так называемых "ЛДНР" проживают граждане Украины, которые стали заложниками и пленными на собственной земле.

«Они нуждаются в нашей защите, нашей помощи, нашего понимания. Они порой обманутые, введенные в заблуждение, но они — украинцы! », — заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, что в видеосюжете британской телерадиокомпании ВВС о проблемах жителей оккупированных территорий Донбасса имелась очень неоднозначная цитата министра социальной политики Андрея Ревы:

«Все, кто был проукраинским, те уехали. А тот, кто хочет получать две пенсии — там и здесь, пусть потерпит. Мне их не жалко, никого абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там, из-за этих мерзавцев», — заявил министр.

Позже Рева пояснил, что его слова были вырваны из контекста. Всё интервью длилось более 30 минут, а в видеосюжет вставили только одну эту фразу. Министр добавил, что был «шокирован», когда это увидел.

При этом Андрей Рева подтвердил, что остается убежден в том, что нельзя выплачивать пенсии на территории ДНР-ЛНР «всем подряд».

«Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили вне правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами», — написал Андрей Рева в своем Фейсбуке.

Министр также отметил, что считал и считает обязанностью государства выплачивать пенсии всем гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО, на основании письменного заявления, поданного в любом отделении Пенсионного фонда на подконтрольной правительству территории.

Напомним, что адвокат Владимира Зеленского Андрей Богдан дал совет, в какую область Украины новому президенту стоит поехать после инаугурации.