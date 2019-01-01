Назван перечень стран, которые больше всех импортируют украинские товары

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Государственная фискальная служба опубликовала актуальную информацию о перечне стран, куда больше всего импортируется товаров из Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ДФС.

Выяснилось, что Россия больше не является лидером по поставкам украинских товаров. Теперь пальма первенства принадлежит другому нашему соседу – Польше. В течение первого квартала 2019 года в Польшу было импортировано украинской продукции на общую сумму 818 млн долларов, тогда как в Россию – только на 759 млн долларов.

В целом первая пятерка стран-импортеров выглядит следующим образом (указано в долларах США):

Польша – 818 млн.

Россия – 759 млн.

Египет – 662 млн.

Китай – 640 млн.

Турция – 638 млн.

Если сравнивать эти данные с аналогичным периодом 2018 года, то в течение первого квартала текущего года общий объем экспорта вырос на 7%, или на 12,3 млрд долларов. Почти половина из этой суммы приходится на страны Евросоюза – 5,7 млрд долларов.

Противоположная ситуация наблюдается с экспортом украинских товаров в Россию. С 2014 года экспорт товаров в РФ упал более чем в 4 раза. Если в 2013 году экспорт в Россию составлял 15 млрд долларов, то в 2018 году – только 3,6 млрд долларов. Падение экспорта товаров в Россию продолжилось и составило в I квартале 11%. Импорт российских товаров также уменьшается.

Напомним, что в НБУ определили максимальный уровень роста украинской экономики на ближайшие годы.