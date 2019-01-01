Супрун рассказала, готова ли она остаться министром при президенте Зеленском

Уляна Супрун (фото: 112 Україна)

Глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун выразила позицию относительно возможности руководства этим ведомством при новом президенте Владимире Зеленском. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW, исполняющая обязанности министра не исключает такой вероятности, но у нее есть условия.

По словам Ульяны Супрун, важным для нее является то, чтобы после парламентских выборов в новом правительстве оказались люди, которые не будут блокировать реформ в медицинской сфере.

Супрун также заявила, что она со своей командой готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой после парламентских выборов.

«Мы часто говорим, что дела, которые касаются здравоохранения, они немного вне политики, потому что люди болеют независимо от политической ситуации, а мы должны всем помочь и предоставить качественные медицинские услуги. Мы будем следить за тем, что будет происходить в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимо финансирование», – добавила в.а.министра.

Отвечая на вопрос о том, как она ставится на критику со стороны советника Зеленского по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, Супрун сообщила, что после выборов в команде нового президента заявляют о поддержке реформ. Окончательно позиция новоизбранного главы государства будет ясна в течение ближайших месяцев.

«Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается этим летом, а третий, последний, после изменения финансирования, –в 2020 году», – говорит Супрун.

В отличие от некоторых других стран, назначение министра здравоохранения Украины не имеет прямой связи с президентской должностью. Куда важнее большинство в парламенте. Ведь именно оно формирует правительство и назначает министров. Соответственно, при наличии голосов парламентское большинство может освободить министра от должности.

Таким образом, независимо от того, какую позицию по вопросам медицинской реформы имеют советники Владимира Зеленского или даже сам президент, Ульяна Супрун может лишиться своей должности только по решению правительства (поскольку она исполняющая обязанности, а не полноценный министр) или через процедуру голосования в парламенте.

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