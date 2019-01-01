Глава ЦВК сделала заявление по поводу проведения досрочных выборов в Раду

Тетяна Сліпачук (фото: Ukranews)

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сделала заявление относительно возможного проведения досрочных выборов Верховной Рады. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», Слипачук сообщила, что в случае, если в Украине будут объявлены досрочные выборы в парламент, ЦИК будет готова к их проведению, несмотря на трудности, которые могут возникнуть из-за ограниченное время на организацию голосования.

«Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько оперативно будут решены все те вопросы, которые нужны для того, чтобы произошли те или иные вещи. Потому что у нас есть вопросы по законодательству, которое регулирует... вопрос о сроках и порядке проведения государственных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут гораздо большей проблемой, чем на президентских»,– заявила Слипачук.

Как известно, прекращать полномочия Верховной Рады запрещено за 6 месяцев до завершения срока ее полномочий. Нынешний парламент начал работать 27 ноября 2014 года.

Сегодня, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты выборов президента Украины, которые, согласно действующему закону, должны были быть обнародованы не позднее 1 мая. Во втором туре голосования победил художественный руководитель ООО Студия «Квартал 95» Владимир Зеленский, который набрал 73,22%. Его соперник, действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. Инаугурация избранного президента состоится не позднее 31 мая.

Напомним, что сегодня председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила возмущение поведением министра социальной политики Андрея Ревы и требует немедленной его отставки.