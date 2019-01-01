Путин шокирован переходом военных на сторону оппозиции в Венесуэле: срочно собрал Совбез РФ

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Владимир Путин шокирован новостью о том, что военные Венесуэлы перешли на сторону самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Несмотря на то, что эта латиноамериканская страна находится на другом стороны планеты, российский лидер сегодня срочно собрал заседание Совета безопасности РФ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, основной вопрос, который рассматривался на Совбезе – «попытка государственного переворота в Венесуэле».

Ранее сегодня стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал в Твиттере видео, в котором заявил, что получил поддержку военных и начинает завершающий этап операции по свержению президента страны Николаса Мадуро.

На видео Гуайдо стоит в окружении вооруженных людей и оппозиционного политика Леопольдо Лопеса, который по решению подконтрольного Мадуро суда должен был находиться под домашним арестом. Гуайдо заявил, что армия «приняла правильное решение» поддержать оппозицию, которая 1 мая начнет мирные протесты. Гуайдо призвал военных и обычных граждан Венесуэлы присоединиться к ним.

Тем временем, в социальных сетях появляется информация о том, что военные, которые перешли на сторону оппозиции, начали разоружать членов военизированных уличных формирований, подконтрольных Мадуро. Также сообщается о стрельбе в Каракасе.

Напомним, что сегодня стал известен перечень стран, куда больше всего импортируемые украинские товары.