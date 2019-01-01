Жена Зеленского рассказала, как ее муж собирается вести переговоры с Путиным

Олена Зеленська (фото: news.google.com)

Елена Зеленская, жена новоизбранного главы государства, рассказала, на что не согласится ее муж в переговорах с российским руководством. По словам будущей первой леди Украины, Владимир Зеленский не будет идти на уступки перед агрессором, информирует ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Beast.

В интервью, которое дала жена нового президента американским журналистам, Елена Зеленская также выразила сомнение, что ее муж согласится на прямые переговоры с Путиным.

«Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии других международных лидеров», – заявила Елена Зеленская.

Жена нового президента также рассказала, что ее муж никогда не будет ничьей марионеткой, поскольку еще в 2015 году он боролся против цензуры Коломойского на канале «1+1».

«У нас был скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего телешоу на своем канале «1+1» из-за политических шуток. Владимир позвонил и кричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не сможем показывать наши передачи на ТВ», – сообщила Зеленская.

Жена победителя выборов считает, что его команда должна держаться подальше от здания Администрации президента на Банковой. По ее словам, было бы неплохо, если бы Владимир ходил на работу пешком.

«Мы не хотим заходить на Банковую, это место заражено темным негативным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-то университет», – заявила Елена Зеленская.

Напомним, что вчера стало известно, что российские журналисты пробрались в отель до Зеленского в Турции и пытались испортить ему отдых.