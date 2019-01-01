Зеленский объявил условия конкурса на должность пресс-секретаря президента

Зеленский объявил условия конкурса на должность пресс-секретаря президента

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Володимир Зеленський (фото: Громадське)

Победитель президентской гонки Владимир Зеленский сегодня выпустил новое видеообращение к своим сторонникам, которое было размещено в социальных сетях Facebook и Instagram.

В коротком видеоролике, как информирует ONLINE.UA новый глава государства сообщил, что ЦИК наконец-то обнародовала официальные результаты второго тура. Также Владимир Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о конкурсе на должность своего пресс-секретаря.

Условия конкурса, по словам нового хозяина президентского кабинета, очень простые.

«Если ты знаешь как минимум три языка (украинский и английский – обязательно), если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7 – пожалуйста, отправь свое резюме», – сказал Зеленский.

В первом комментарии к видео на своей странице в Фейсбук новый глава государства добавил, адрес электронной почты, куда следует отправлять заявки на участие в конкурсе: hr@ze2019.com. Конкурс на должность пресс-секретаря президента продлится до 3 июня.

Напомним, что жена Владимира Зеленского – Елена в большом интервью британским журналистам рассказала, как ее муж собирается вести переговоры с Путиным.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский
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