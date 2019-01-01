Порошенко и Зеленский договорились о встрече: подробности

Петро Порошенко та Володимир Зеленський (фото: Цензор)

Действующий глава государства Петр Порошенко предложил новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому встретиться для координации усилий перед лицом российской агрессии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

В частности, Порошенко заявил следующее:

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые объявила Центральная избирательная комиссия... Надеюсь, что новый президент продолжит курс, который в полной мере отвечает национальным интересам Украины».

Петр Порошенко также сообщил, что кроме приветствий он предложил Владимиру Зеленскому встретиться для обсуждения важных вопросов, которые стоят перед Украиной, прежде всего во внешней политике. Новый президент, по словам Порошенко, принял приглашение. Встреча состоится в ближайшее время.

«Что нужно сделать немедленно, так это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан Российской Федерации», – добавил Порошенко.

Кроме того, пока что действующий глава государства сообщил, что соперничество на выборах между ним и Зеленским уже в прошлом. Сейчас главное – скоординировать усилия для того, чтобы усилить санкции против России.

Напомним, что сегодня, в своем очередном видео обращении, Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.