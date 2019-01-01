В Чернобыле женщина покусала полицейского

В зоне отчуждения вблизи закрытой Чернобыльской АЭС случился необычный инцидент – женщина укусила полицейского за руку. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», насилие по отношению к работникк правоохранительных органов имел место на одном из КПП на выезде из зоны отчуждения.
По информации отдела коммуникации полиции Киевской области, полицейский остановил для проверки документов автомобиль
На требование предъявить документы водитель повел себя неадекватно, стал хватать полицейского за форму и снаряжение. Тем временем с другой стороны автомашины вышла пассажирка, которая неожиданно укусила полицейского за руку и ударила его баллонным ключом по голове. Впоследствии врачи диагностировали у правоохранителя гематому и прокушеную фалангу пальца.
Оба правонарушителя задержаны. Как оказалось, мужчина и женщина были в нетрезвом состоянии. Теперь обоих граждан ждет суд. На
Напомним, что вчера иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы попасть в Украину не проходя пограничного контроля.