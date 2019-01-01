В Чернобыле женщина покусала полицейского

КПП у Чорнобилі (фото: Facebook)

В зоне отчуждения вблизи закрытой Чернобыльской АЭС случился необычный инцидент – женщина укусила полицейского за руку. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», насилие по отношению к работникк правоохранительных органов имел место на одном из КПП на выезде из зоны отчуждения.

По информации отдела коммуникации полиции Киевской области, полицейский остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ-212103 , в котором находился 40-летний водитель и женщина-пассажир: как впоследствии выяснилось, его сожительница.

На требование предъявить документы водитель повел себя неадекватно, стал хватать полицейского за форму и снаряжение. Тем временем с другой стороны автомашины вышла пассажирка, которая неожиданно укусила полицейского за руку и ударила его баллонным ключом по голове. Впоследствии врачи диагностировали у правоохранителя гематому и прокушеную фалангу пальца.

Оба правонарушителя задержаны. Как оказалось, мужчина и женщина были в нетрезвом состоянии. Теперь обоих граждан ждет суд. На 40-летнего водителя составлен протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения). В отношении его сожительницы, то против нее следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, что вчера иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы попасть в Украину не проходя пограничного контроля.