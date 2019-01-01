Ученые назвали популярную привычку, которая приводит к ожирению

Австралийские ученые организовали эксперимент и выяснили, что привычка заедать стресс едой может скорее привести к набору веса, чем калорийная нагрузка в спокойном состоянии. Отмечается, что данное исследование проводили над мышами, передает ONLINE.UA со ссылкой на Gavan.

Удалось выяснить, что в условиях стресса активируется нейропептид NPV, который отвечает за увеличение аппетита, а также сохранение энергии в виде жира, снижение тревожности и напряжения, ослабления восприятия боли.

Ученые уверяют, чтобы остановить прибавку в весе, необходимо "выключить" NPV.

Исследователи также утверждают, что во время стресса в крови увеличивался уровень инсулина, который и активировал NPV.

Напомним, ранее ученые выяснили, что увеличение индекса массы тела на каждые 4,7 кг повышает риск депрессии на 18%. Этот показатель не зависит от пола и возраста. Также было выявлено, что люди, которые страдают ожирением с детства, имеют большую склонность к депрессии, чем те, кто приобрел ее уже во взрослом возрасте.

"Можем утверждать, что депрессия возникает не только из-за психологической составляющей, но и физиологической", – говорят ученые.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что был найден ген, который отвечает за ожирение.