Назван продукт, который увеличивает риск преждевременной смерти на 50%

Назван продукт, который увеличивает риск преждевременной смерти на 50%

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Фото — flickr.com

Ученые из Швейцарии обнаружили фактор, который может повышать риск преждевременной смерти на 50% у пожилых людей. По их словам, это употребление жирной рыбы — речь идет про полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые накапливаются в крови человека в течение всей жизни.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalExpress.

"Исследователи из Уппсальского университета выяснили, что серьезным риском преждевременной смерти у пожилых граждан выступает высокий уровень в крови ПХБ.Эти вещества загрязняют окружающую среду. Они также могут накапливаться в жировой ткани", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение десятилетия исследователи наблюдали за более чем тысячей граждан. Они обнаружили, что люди, в чьей крови зафиксировали высокий уровень ПХБ, имели на 50% выше риск ранней смерти, чем те, у кого содержание опасных веществ было низким.

Указано, что полихлорированные бифенилы в больших концентрациях содержатся в жирной рыбе, включая салаку и дикий лосось.

Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым.Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.

Источник: ONLINE.UA Теги: продукты, преждевременная смерть, жирная рыба, рыба
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