Назван продукт, который увеличивает риск преждевременной смерти на 50%

Ученые из Швейцарии обнаружили фактор, который может повышать риск преждевременной смерти на 50% у пожилых людей. По их словам, это употребление жирной рыбы — речь идет про полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые накапливаются в крови человека в течение всей жизни.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalExpress.
"Исследователи из Уппсальского университета выяснили, что серьезным риском преждевременной смерти у пожилых граждан выступает высокий уровень в крови ПХБ.Эти вещества загрязняют окружающую среду. Они также могут накапливаться в жировой ткани", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение десятилетия исследователи наблюдали за более чем тысячей граждан. Они обнаружили, что люди, в чьей крови зафиксировали высокий уровень ПХБ, имели на 50% выше риск ранней смерти, чем те, у кого содержание опасных веществ было низким.
Указано, что полихлорированные бифенилы в больших концентрациях содержатся в жирной рыбе, включая салаку и дикий лосось.
Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым.Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.