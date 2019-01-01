Назван продукт, который увеличивает риск преждевременной смерти на 50%

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Ученые из Швейцарии обнаружили фактор, который может повышать риск преждевременной смерти на 50% у пожилых людей. По их словам, это употребление жирной рыбы — речь идет про полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые накапливаются в крови человека в течение всей жизни.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalExpress.