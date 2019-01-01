Ломаченко наконец-то раскрыл детали ужасной травмы

Ломаченко наконец-то раскрыл детали ужасной травмы

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Василь Ломаченко (фото — instagram.com)

Украинский боксер и чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о своей травме, полученной в бою против британца Энтони Кроллы.Как известно, в бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих, передает ONLINE.UA.

Ломаченко говорит, что не понимает, что произошло, но проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым, когда Кролла упал.

"В тот момент я почувствовал, что если он сейчас встанет, то мне придется заканчивать бой одной рукой. Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой. Почему и как это произошло – я не знаю. Тейпировка, как всегда, была качественной и плотной. Я сейчас поменял перчатки – одел Venum. Левая рука была зажата хорошо, права – мне показалось, что я не до конца ее сжал, когда бил. Через это у меня кость провалилась вниз. Получился своеобразный вывих. После боя мы приняли решение, что поедем на фабрику Venum, и будем подбирать и делать перчатки прямо мне под руки", — рассказал Ломаченко.

Напомним, украинский боксер против Кроллы провел бой 12-го апреля и жестко нокаутировал британца.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофімо Лопес-старший сообщил, что бой его сына против Василия Ломаченко (12-1,9 КО) должен состояться в конце 2019-го или в начале 2020 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Василий Ломаченко, бой, травма, Энтони Кролла
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