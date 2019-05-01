Курс валют на сегодня 1 мая - доллар не изменился, евро не изменился

На среду, 1 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 мая цена доллара США составит 26 гривен 62 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 61 копейка.

В вторник, 30 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.42/26.35 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.48/29.39 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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