На Донбассе боевики убили украинского воина

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Ситуация на Донбассе обостряется. В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: с 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь; из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи села Талаковка; из гранатометов различных систем – возле населенного пункта Пески; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников: из 120 мм минометов – в районе населенного пункта Троицкое; из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Луганское.

Как отмечается, на каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены.

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