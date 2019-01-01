"Немедленно прекратите!": США выдвинули России жесткое требование

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В Госдепе США заявили, что авиаудары России и режима Башара Асада в сирийских провинциях Идлиб и северная Хама дестабилизируют регион и ухудшают уже тяжелую гуманитарную ситуацию. Официальный Вашингтон требует немедленно их прекратить.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление американского ведомства.

"США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Авиаудары России и режима (Асада), которые продолжаются, а также приступы Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль Каидой в Сирии продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых — дети", – говорится в заявлении.

В Госдепе добавили, что в результате авиаударов страдает гражданская инфраструктура, включительно с жилыми домами, больницами, поселениями внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

"Россия и режим (Асада — ред.) также продолжают грубые военные нападения на гуманитарных работников, таких как волонтеры Белых шлемов, пока они пытаются спасти жертв в общинах, которые подвергаются нападениям", — добавляют дипломаты и отмечают, что "насилие должно быть остановлено".

В американском ведомстве подчеркнули, что любая эскалация насилия в северо-западной Сирии приведет к дестабилизации всего региона.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предостерег перед растущей российской угрозой и призвал к размещению большего количества военных кораблей для сдерживания РФ.