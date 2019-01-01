Зеленский наконец встретился с Епифанием и Филаретом - первые подробности и фото

Зеленский наконец встретился с Епифанием и Филаретом - первые подробности и фото

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием. После этого состоялась еще одна встреча – с почетным патриархом ПЦУ Филаретом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Церкви.

Отмечается, что глава ПЦУ поздравил Владимира Зеленского и пожелал мудрости, силы и вдохновения в ответственном служении украинскому народу. Как говорят в штабе новообранного президента, стороны обсуждали "проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе". Кроме того, говорили о борьбе с коррупцией и бедностью.

Зеленский наконец встретился с Епифанием и Филаретом - первые подробности и фото (1)

"В завершение встречи Предстоятель Православной Церкви Украины подарил новоизбранному президенту репринтное издание "Острожской Библии" – первого полного печатного текста Старого и Нового Завета на славянском языке, изданного в Украине в конце XVI века", – сообщили в пресс-службе.

Также 30 апреля Владимир Зеленский встретился с почетным патриархом ПЦУ Филаретом. В этой встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай.

Зеленский наконец встретился с Епифанием и Филаретом - первые подробности и фото (2)

"Филарет поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть "для содействия добру и преодоления зла". Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. После этого Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", — сказано в сообщении.

Зеленский наконец встретился с Епифанием и Филаретом - первые подробности и фото (3)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Зеленский извинился за неудачное сравнение томоса с термосом.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Епифаній, ПЦУ, патриарх Филарет
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