СМИ: жена Зеленского купила у олигарха пентхаус в Крыму за половину стоимости

Олена Зеленська (фото — facebook.com)

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 6 лет назад, в 2013-м , купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Журналистам удалось узнать, что трехкомнатный пентхауз в жилом комплексе "Император" в Ливадии (близ Ялты в оккупированном Крыму) по соседству с Ливадийским дворцом на побережье Черного моря Зеленская купила в апреле 2013 года за 163 893 долларов. Это подтверждает декларация о доходах ее мужа Владимира Зеленского и украинский реестр прав на недвижимое имущество.

Указано, что Елена Зеленская приобрела квартиру по цене около 1263 доллара за квадратный метр.

Агентство отмечает, что в 2012 году, согласно данным сайта недвижимости domik.ua квартиры в ЖК "Император" продавались по цене от 3500 до 4000 долларов за квадратный метр. На другом сайте indoor-estate.ru квартиры в этом доме в 2012 году продавались минимум по 2800 долларов за квадратный метр.

"Крымский агент по недвижимости на условиях анонимности подтвердил, что квартиры, в сравнении с квартирами в ЖК "Император", обычно продавались в 2013 году по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но цена могла доходить и до 5000 долларов за метр", — говорится в материале.

В реестре прав на недвижимое имущество Зеленская указана действующим владельцем пентхауза в Ливадии.

"Эта квартира была выставлена на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше той, которая была заплачена 2013 года, либо по 5 195 долларов за квадратный метр", — пишет Reuters.

Агентство не смогло выяснить, почему квартиру 2013 года продали по цене, значительно ниже рыночной. К сожалению, ни Зеленский, ни его жена не ответили на просьбу о комментарии.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Елена Зеленская рассказала, как ее муж планирует проводить переговоры с Путиным.