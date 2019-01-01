В Украине подешевел газ для населения

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С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривен за тысячу кубометров (ранее было 8550 гривен), передает ONLINE.UA со ссылкой на соответствующее решение, которое было принято в конце апреля Кабмином и НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что данный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности вырастет более определенного правительством уровеня, то цена для населения останется на этом уровне.

По предварительным данным, изменения действующих договоров на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые покупают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", будут внесены в течение мая текущего года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава НАК заявил, что РФ может устроить масштабный газовый кризис.