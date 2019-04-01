Украина срочно предупредила ООН о серьезной угрозе в оккупированном Крыму

Украина срочно предупредила ООН о серьезной угрозе в оккупированном Крыму

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Фото: wikipedia.org

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил, что игнорированием своих ядерных обязательств Россия ставит под угрозу не только европейскую, но и мировую безопасность. По словам украинского дипломата, особенно тревожным в этом контексте является хранение ядерного российского оружия в оккупированном Крыму, передает ONLINE.UA.

Ельченко сообщил, что сейчас РФ развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру.

"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включая Будапештский меморандум, подорвало всю систему безопасности ООН", – отметил он.

Кроме того, украинский дипломат в ООН упомянул также и о ракетных спорах между США и Россией. По его словам, выход США из соглашения был “оправдан” и стал лишь следствием систематического нарушения Кремлем своих обязательств.

"В эпоху угроз распространения ядерного оружия, что растут, а также попыток найти гарантии безопасности для стран, которые стремятся иметь средства ядерного сдерживания, жизненно необходимо, чтобы Будапештский меморандум выполнялся", – заявил он.

Как сообщал ONLINE.UА, у Путина появился новый план на оккупированный Крым.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Крым, ядерное оружие, ООН, РФ
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