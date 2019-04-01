Украина срочно предупредила ООН о серьезной угрозе в оккупированном Крыму

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил, что игнорированием своих ядерных обязательств Россия ставит под угрозу не только европейскую, но и мировую безопасность. По словам украинского дипломата, особенно тревожным в этом контексте является хранение ядерного российского оружия в оккупированном Крыму, передает ONLINE.UA.

Ельченко сообщил, что сейчас РФ развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру.

"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включая Будапештский меморандум, подорвало всю систему безопасности ООН", – отметил он.

Кроме того, украинский дипломат в ООН упомянул также и о ракетных спорах между США и Россией. По его словам, выход США из соглашения был “оправдан” и стал лишь следствием систематического нарушения Кремлем своих обязательств.