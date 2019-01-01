Зеленский переиграет Путина: в России шокировали смелым признанием

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Российский политолог и журналист Глеб Павловский считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский довольно удачно ответил российскому президенту Владимиру Путину на решение выдавать паспорта жителям оккупированных территорий, поскольку в этом обмене заявлениями руководителю Кремля не удастся "перетроллить" Зеленского.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".