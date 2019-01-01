Зеленский переиграет Путина: в России шокировали смелым признанием

Российский политолог и журналист Глеб Павловский считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский довольно удачно ответил российскому президенту Владимиру Путину на решение выдавать паспорта жителям оккупированных территорий, поскольку в этом обмене заявлениями руководителю Кремля не удастся "перетроллить" Зеленского.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".
Эксперт, комментируя этот обмен заявлениями, подчеркнул, что Путин пытается перейти на троллинг. Зато в ответе Зеленского присутствует только ирония – "и это важно".
"На этом пути он не сможет перетроллить Зеленского, это опасно для Путина, а не для Зеленского. И вот это шоу, которое собираются показать, я думаю, это тоже ошибочный вариант. Ошибочный для Кремля", — говорит Павловский.
Кроме того, он также добавил, что сейчас "все преимущества на стороне Зеленского". Эксперт отмечает, что "в Кремле забывают, что путинское большинство – это на самом деле аудитория Comedy Club и схожих программ".
Кроме того, Павловский считает, что "Путин совершенно не имеет в виду, что по паспортам следует какая-то программа переселения людей сюда". На самом деле эта "бумажка" об упрощении процедуры получения гражданства очень мало дает, однако жители оккупированных территорий на нее будут вестись. В этом, по мнению политолога, нет никакого сомнения.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление в ответ на инициативу Путина упростить механизм получения российских паспортов.