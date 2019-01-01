В США объяснили, что произойдет, если Зеленский уступит Кремлю

Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер убеждает: если будущий президент Украины Владимир Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, отношение украинцев к нему очень быстро испортится и станет отрицательным.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на венгерское либеральное медиа Valasz Online.

"Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это (отдать часть территорий — ред.). Он, по сути, сказал противоположное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже идет для этого. Иначе он очень быстро настроит людей против себя", — добавил дипломат.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что сторонам необходимо развивать предложение об отправке на Донбасс миротворческой миссии ООН, потому что это "лучший путь вперед".

"Украине необходимо продолжать развивать экономические, политические реформы, реформы сектора безопасности и устойчивость как страны. Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной", — отметил Волкер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее российский политолог объяснил, почему Зеленский сможет переиграть Путина.