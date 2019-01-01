"Паспортный" указ: в Украине сделали предупреждение жителям ОРДЛО

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Заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Конституция Украины гласит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее", – заявил он.

Украинский чиновник отметил, что выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО имеет целью дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков.По его мнению, в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан.

Также, добавляет он, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Указ "О отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" был обнародован 1 мая.