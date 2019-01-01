Готовьтесь: Facebook удивит пользователей впечатляющими изменениями

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Всемирно известная компания Facebook Inc. презентовала новый дизайн соцсети — теперь больше внимания уделяется группам и личному общению пользователей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

На данный момент известно, что новый дизайн для мобильного приложения выделяет группы, к которым присоединились пользователи, и показывает персонализированную ленту событий во всех группах, в которые входит пользователь, на специальной вкладке. Приложение также меняет цвет — оно будет оформлено в белом цвете вместо традиционного синего.

В соцсети объясняют, что группы, которые могут быть общедоступными или частными, будут использоваться для связи между друзьями на расстоянии, объединять людей со схожими интересами или увлечениями и организовывать мероприятия.

"Facebook представит другие новые функции. Служба Facebook Dating получит функцию Secret Crush, которая позволяет людям "проявлять интерес" к девяти своим друзьям в Facebook. Если кто-то из них есть в Facebook Dating, он получит сообщение о том, что кто-то влюблен в него. Если этот человек ранее добавил поклонника в свой список Secret Crush, Facebook покажет совпадение. Соцсеть также поможет наладить не романтические отношения. Функция "Встречайте новых друзей" будет давать рекомендации, основанные на некоторых совпадениях, например, проживание в том же городе или работа в той же компании", — сказано в сообщении.

Генеральный директор компании Марка Цукерберга говорит, что эти изменения являются самыми масштабными за последние пять лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в компании Facebook признались в новой масштабной утечке данных пользователей соцсети. На этот раз жертвами стали около семи миллионов владельцев аккаунтов, к фото которым получили доступ разработчики сторонних приложений.